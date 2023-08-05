На переговорах у Саудівській Аравії щодо мирного врегулювання війни в Україні українська делегація представить "формулу миру", запропоновану президентом Володимиром Зеленським. І буде домагатися організації на полях Генасамблеї ООН у вересні глобального мирного саміту.

Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" розповів народний депутат України, фракція "Слуга народу", заступник голови Комітету з питань зовнішньої політики та міжнародного співробітництва Арсеній Пушкаренко.