"Формула миру" Зеленського та глобальний саміт щодо України: у "Слузі народу" розповіли про переговори у Джидді (відео) [ Редагувати ]
На переговорах у Саудівській Аравії щодо мирного врегулювання війни в Україні українська делегація представить "формулу миру", запропоновану президентом Володимиром Зеленським. І буде домагатися організації на полях Генасамблеї ООН у вересні глобального мирного саміту.
Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" розповів народний депутат України, фракція "Слуга народу", заступник голови Комітету з питань зовнішньої політики та міжнародного співробітництва Арсеній Пушкаренко.
Якщо в Копенгагені зустріч була на рівні 15 країн, то сьогодні понад 40 і звичайно це великий результат. Бачимо прогрес у тому, що є такі країни як Китай, ПАР, Індонезія, Індія. Це прорив, адже бачимо, що окремі країни виходили зі своїми так званими пропозиціями щодо миру, але в них проглядалися російські наративи, точно ми не бачили в них справедливості...
"Формула миру" президента Зеленського не є нашою формулою миру. Це документ, який базується виключно на статуті ООН, Резолюціях Радбезу .Генасамблеї ООН. Це документ для широкої дискусії світової, як сьогодні нам поновити безпековий світовий порядок.
... Є велика вірогідність, що нам вдасться зробити, що саме формула українська ляже в основу подальшого врегулювання не лише агресії російської федерації, але й тих викликів глобальних, які з цим пов'язані.
Наша українська команда на чолі з паном Єрмаком, яка там сьогодні працює, докладає всіх зусиль, щоб переконати наших колег, наших партнерів, наших друзів, у тому, щоб у вересні, можливо на полях Генасамблеї, відбувся глобальний саміт миру, і ми почали імплементувати формулу миру, яку сьогодні пропонує Україна.
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