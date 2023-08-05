Для прориву ворожих укріплень на Півдні сформовано п'ять інженерно-саперних батальйонів [ Редагувати ]
Для підтримки наступу Сил оборони на південному напрямку сформовано п'ять інженерно-саперних батальйонів. Про це повідомив командувач Силами підтримки ЗСУ бригадний генерал Дмитро Герега.
Противник влаштував на окупованих територіях багатоешелоновану систему інженерних загороджень, яка складається з декількох смуг протяжністю від 10 до 40 км кожна, їх щільність достатньо велика.
Смуги загороджень включають в себе протитанкові мінні поля, невибухові загородження у вигляді протитанкових ровів, бетонні піраміди (так звані "зуби дракона"), протитанкові їжаки, дротові перешкоди.
Противник підступно використовує міни, в тому числі таким чином, щоб їх не можна було вилучити.
Для подолання таких загороджень необхідні значна кількість інженерно-саперних підрозділів, особовий склад яких пророблюватиме проходи в мінно-вибухових загородженнях противника як вручну, так і за допомогою спеціальної інженерної техніки, наявність якої на таку кількість загороджень недостатня.
Для нарощування спроможностей Сил оборони у подоланні мінно-вибухових загороджень противника в угрупованні сил і засобів підтримки сформовано п’ять інженерно-саперних батальйонів.
Частина особового складу підрозділів пройшла підготовку за кордоном (близько 200 військовослужбовців) та виконує завдання у складі визначених угруповань, а також з розмінування деокупованих територій в Миколаївській, Херсонській та Харківській областях.
Впродовж липня-серпня ще майже 150 військовослужбовців пройдуть підготовку за кордоном.
Інженерні підрозділи отримали від країн-партнерів в якості матеріально-технічної допомоги до 100 одиниць спеціальної техніки, необхідної для пророблення проходів у вибухових та невибухових загородженнях (інженерні танки, установки та заряди розмінування, танкові мостові укладачі та інше).
Наразі здійснюється підготовка екіпажів техніки за кордоном.
Нагадаємо, 4 серпня заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що на півдні Сили оборони подекуди прорвали першу лінію оборони російських окупантів.
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