Окупанти запустили по Україні "Кинжали" [ Редагувати ]
Ввечері в суботу, 5 серпня, російські війська запустили по Україні з району Тамбова гіперзвукові ракети "Кинджал". Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.
Увага - пуск Кинжалів з району Тамбова, рф!
Згодом Повітряні сили повідомили про повторний пуск "Кинджалів".
Ракети рухаються в напрямку Житомира, Старокостянтинова, Полтавщини та Вінниччини.
У районі Старокостянтинова розташований аеродром, де базуються літаки Су-24, які Сили оборони застосовують для завдання ударів далекобійними ракетами Storm Shadow.
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