"Я не хочу вибачень, я хочу справедливості": Ольга Харлан розповіла про скандал з росіянкою (відео) [ Редагувати ]
"Я не хочу вибачень, я хочу справедливості". Так прославлена українська шаблістка Ольга Харлан відповіла на запитання, чи вибачилась перед нею Міжнародна федерація фехтування.
Я хочу, щоб було справедливо все. Тому що зараз вони змінюють правила, вони змінили - і це головне. Тому що наші спортсмени можуть виступати і не хвилюватися за те, що їм дадуть чорну картку за те, що вони не хочуть потискати руки спортсменам з росії.
Нагадаємо, на чемпіонаті світу з фехтування, який відбувся в Мілані, Україна могла залишитися без своєї лідерки Ольги Харлан. У першому раунді Ольга перемогла росіянку Ганну Смірнову та відмовилася потиснути їй руку. За це отримала дискваліфікацію, але у підсумку її відсторонення від участі у чемпіонаті світу призупинили.
За словами української спортсменки, вона була здивована, коли дізналась, що брат Ганни Смірнової в армії рф.
Я цього не знала. Знаєте, коли цих спортсменів допускали до змагань, вони ж проходили контроль. Є ж комісії, які повинні це відстежувати. Я про це дізналась тільки після інциденту. Звісно я була не те, що в шоці, я була здивована.
Міжнародний олімпійський комітет надіслав листа Харлан, у якому повідомили про її автоматичний допуск до Олімпіади-2024.
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Українську шаблістку Ольгу Харлан виключили з чемпіонату світу у з фехтування в Мілані за відмову потиснути руку росіянці Ганні Смирновій, яку вона перемогла (15:7) в першому раунді
Смирнова, яка виступала під нейтральним прапором, програла Харлан у 1/32 фіналу й наприкінці поєдинку підійшла потиснути руку суперниці. Українка у відповідь виставила перед собою шпагу, щось сказала росіянці та пішла
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