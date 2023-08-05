"Я не хочу вибачень, я хочу справедливості". Так прославлена українська шаблістка Ольга Харлан відповіла на запитання, чи вибачилась перед нею Міжнародна федерація фехтування.

Я хочу, щоб було справедливо все. Тому що зараз вони змінюють правила, вони змінили - і це головне. Тому що наші спортсмени можуть виступати і не хвилюватися за те, що їм дадуть чорну картку за те, що вони не хочуть потискати руки спортсменам з росії.

Нагадаємо, на чемпіонаті світу з фехтування, який відбувся в Мілані, Україна могла залишитися без своєї лідерки Ольги Харлан. У першому раунді Ольга перемогла росіянку Ганну Смірнову та відмовилася потиснути їй руку. За це отримала дискваліфікацію, але у підсумку її відсторонення від участі у чемпіонаті світу призупинили.

За словами української спортсменки, вона була здивована, коли дізналась, що брат Ганни Смірнової в армії рф.

Я цього не знала. Знаєте, коли цих спортсменів допускали до змагань, вони ж проходили контроль. Є ж комісії, які повинні це відстежувати. Я про це дізналась тільки після інциденту. Звісно я була не те, що в шоці, я була здивована.

Міжнародний олімпійський комітет надіслав листа Харлан, у якому повідомили про її автоматичний допуск до Олімпіади-2024.