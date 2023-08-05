Німеччина передала танки для розмінування WISENT 1 (відео) [ Редагувати ]
Німеччина за минулий тиждень поставила Україні ще дві броньовані машини WISENT 1, які використовуються для розмінування території, три розвідувальні БПЛА VECTOR, а також дев'ять машин прикордонної служби. Про це повідомляється на сайті уряду ФРН.
Збройні сили України отримали:
- 2 танки для розмінування WISENT 1 (на базі танка Leopard 1);
- 11 протимінних плугів до Т-72;
- 2 самохідні гаубиці Zuzana 2 (проект спільно з Данією та Норвегією);
- 3 розвідувальні безпілотні літальні апарати VECTOR;
- 5 автоматизованих систем розвідки SurveilSPIRE;
- 5 мобільних антенно-щоглових комплексів;
- 9 машин прикордонної служби;
- 16 вантажівок Zetros;
- 300 тисяч наборів першої допомоги.
WISENT 1 (у перекладі "зубр") - броньована інженерна машина для розмінування, що базується на модифікованому корпусі основного бойового танка Leopard 1 зі знятою баштою.
Завдання WISENT 1 - робити проходи у мінному полі. Вона здійснює автоматичну розмітку розмінованої ділянки, щоб по ній змогли пройти піхотинці. Зазвичай у таких машин ширина розмінування становить від 2,5 до 2,6 м.
Про новий пакет допомоги, який включає 25 старих танків Leopard 1 та 40 бронемашин Marder, було оголошено під час саміту НАТО у Вільнюсі 11-12 липня. Вартість нового пакету становить 700 млн євро.
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