Найближчим часом Захід може збільшити тиск на Київ, спонукаючи до початку мирних переговорів. Україна готується зробити значний дипломатичний крок у Саудівській Аравії, з метою залучення підтримки від країн, що приймають нейтральну позицію. Про це повідомляє The New Yorktimes.

Багато країн відкидають саму ідею участі у конфлвкті і розглядають війну як змагання між світовими державами, у якому вони не бажають брати участь. Отже, ця зустріч є важливим початком великого дипломатичного зусилля з боку України, спрямованого на підрив позицій росії.

Це почалося в середу, коли Зеленський зібрав своїх послів на екстрену стратегічну нараду про те, як донести інформацію про країну до всього світу. Він сказав, що посли повинні використовувати всі наявні інструменти - "офіційні і неофіційні, інституційні та медійні, культурну дипломатію і силу звичайної людської щирості", - щоб переконати як стійких союзників, так і нейтральні країни, що єдиний шлях до міцного миру - це повна поразка росії, - йдеться в повідомленні.

Згідно інформації видання, США знайшли натхненні тим, що в Джидді очікується присутність нейтральних країн, таких як Індонезія, Індія, Мексика і ПАР. Усі ці країни прагнуть завершення війни через економічні труднощі, які вона призвела, але цього може бути недостатньо, щоб змусити їх протистояти москві.

Нагадаємо, на переговорах у Саудівській Аравії щодо мирного врегулювання війни в Україні українська делегація представить "формулу миру", запропоновану президентом Володимиром Зеленським. І буде домагатися організації на полях Генасамблеї ООН у вересні глобального мирного саміту.