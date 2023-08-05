"Мы давно не являемся парой: дочка Шойгу оголосила про розлучення з блогером "Столяріком" (відео) [ Редагувати ]
Дочка міністра оборони рф Ксенія Шойгу розповіла про розлучення з фітнес-блогером Олексієм Столяровим.
Вона оголосила про це на змаганнях "Гонка Героїв" у підмосковному Алабіно. Саме на цих змаганнях пара й познайомилися у 2019 році. У 2021 році у них народилася дочка, а тепер історія лав-сторі добігла кінця.
Мы довольно давно не являемся парой, но при этом остаемся партнерами и близкими друзьями. И Милана [дочь Шойгу и Столярова], и работа, и поездки, и все остальное... Конечно, не пара, потому что в таком объеме работы невозможно себя найти. Видимся исключительно по праздникам.
Столяров погодився з дочкою шойгу і зазначив, що вони вирішили розлучитися кілька місяців тому. Найголовніше, за словами Олексія, що вони продовжують проводити час разом з дочкою.
Зять міністра оборони рф довгий час був об'єктом критики Z-блогерів і ватажка ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина. Столярова звинувачували в "непатріотичному" способі життя, вечірках під час війни, в освоєнні піар-бюджетів міноборони рф тощо.
Пригожин заявляв, що поки хлопці гинуть у Бахмуті, "зять министра обороны булками трясет". А також заявив про Столярова: "Сквозит голубизна, такая крепкая голубизна".
Раніше блогери з'ясували, що Ксенія Шойгу зраджує своєму чоловіку зі своїм підлеглим Максимом Володимировим. З цим пов'язано розлучення, наразі незрозуміло.
Нагадаємо, позашлюбна дочка міністра оборони росії сергія шойгу є громадянкою Литви.
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