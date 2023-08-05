У "Дії" не працюватимуть деякі послуги [ Редагувати ]
На порталі "Дія" будуть недоступні послуги, пов'язані з реєстрами актів цивільного стану, через проведення технічних робіт. Про це повідомили у телеграм-каналі "Дії".
Що не працюватиме:
Зазначається, що надання послуг буде призупинено з 18:00 сьогодні до 07:00 понеділка. Відтак, користувачам рекомендується використовувати ці послуги пізніше:
- заява про шлюб;
- єМалятко;
- дублікати та витяги про народження, смерть, реєстрацію, розірвання шлюбу й про зміну імені.
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