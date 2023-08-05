На порталі "Дія" будуть недоступні послуги, пов'язані з реєстрами актів цивільного стану, через проведення технічних робіт. Про це повідомили у телеграм-каналі "Дії".

Що не працюватиме:

Зазначається, що надання послуг буде призупинено з 18:00 сьогодні до 07:00 понеділка. Відтак, користувачам рекомендується використовувати ці послуги пізніше: