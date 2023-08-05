Міноборони росії привласнило собі базу, техніку та озброєння ПВК "Вагнер". Про це повідомив російський правозахисник Марк Фейгін в ефірі "Еспресо".

За його словами, найманці Пригожина масово підписують контракти з міноборони країни-агресорки.

У росії повністю ліквідовано ПВК Вагнера. Забрано базу в Молькіно в Краснодарському краї, всю техніку, бронетехніку, озброєння, усі БК відправлено на баланс міноборони. Більша частина, наголошую, більша частина контрактників ПВК Вагнера підписала контракти з міноборони рф і тепер вважається контрактниками міноборони рф. Є щось саме в білорусі, і це, безумовно, домовленість між лукашенком, Пригожиним і путіним. Але це все дуже непевно, і в разі чого їх дійсно до авантюри залучать, якоїсь провокації - а чого, там якісь зеки й головорізи, - підкреслив Фейгін.

Російський опозиціонер заявив, що для путіна буде вигідним сценарій, якщо "вагнерівці" підтримають атаку на Польщу зі сторони білорусі. Таким чином, кремль зможе за допомогою інших акторів зменшити загрозу, що виникає з дій "вагнерівців".

Бо якщо в цей заміс потраплять тисяча, чи дві, чи три, скільки їх там, кажуть, що до 5 тисяч певекашників, то двох зайців і вполює: померли героями і проблем уже нема, - зазначив адвокат.

Нагадаємо, росія подвоїла цільові видатки за статтею "Оборона" на 2023 рік до третини від усіх запланованих видатків бюджету.