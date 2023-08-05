Водолази Королівського флоту навчають українських військових знешкоджувати бомби (відео) [ Редагувати ]
Українські військові проходять навчання у водолазів Королівського флоту з роззброєння та знешкодження бомб, мін-пасток та мін, які розташовані на землі та водних об'єктах, таких як мости, поля, річки та озера. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України.
Відповідно до даних штабу, експерти зі знешкодження бомб і мінної боротьби з Королівського флоту навчають українських колег з виявлення та безпечного усунення мін та інших вибухових пристроїв, що руйнують землю. Це гарантує, що після завершення війни український народ та комерційне судноплавство зможуть жити і працювати без страху перед вибуховими матеріалами.
Спираючись на підготовку, яку Королівські Військово-морські сили проводили протягом останніх 12 місяців для українського персоналу, це лише один з елементів широкого зобов’язання Сполученого Королівства навчати та підтримувати Україну в протистоянні незаконному вторгненню росії, - повідомили в Генштабі.
Нагадаємо, Німеччина за минулий тиждень поставила Україні ще дві броньовані машини WISENT 1, які використовуються для розмінування території, три розвідувальні БПЛА VECTOR, а також дев'ять машин прикордонної служби.
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