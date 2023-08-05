Євген Пригожин може бути вже мертвий - білоруський опозиціонер [ Редагувати ]
Екскухаря путіна Євгена Пригожина могли вбити декілька днів тому. Існує версія, що його усунули під Пінськом. Про це повідомив білоруський опозиціонер, організатор "Білого легіону" Сергій Бульба в ефірі телемарафону "Єдині новини".
За словами опозиціонера, олександр лукашенко знає, що Євген Пригожин усунений. Диктатор також інформований про впевненість росії, що основна частина "вагнерівців", які брали участь у цьому путчі, має бути знищена повністю. Ті, що залишилися, будуть переведені під новим керівництвом в Африку. Ймовірно, з ними будуть поводитися приблизно так само - вони будуть знищені.
Бульба додав, що ліквідація Пригожина могла відбутися 5-6 днів тому шляхом задушення.
Тіло було розчленоване і частини спалені для того, щоб потім неможливо було пізнати. І те, що нам зараз показують - це його нібито друг, двійник, якого він у в'язниці для себе знайшов. І який пізніше, вийшовши з в'язниці, поміняв собі паспорт і він тепер теж Євген Пригожин. Вони відрізнялися переважно візуально тим, що у когось з них була фаланга пальця, - припустив організатор "Білого легіону".
по темі
Міноборони росії привласнило собі базу, техніку та озброєння ПВК "Вагнер"
ПВК "Вагнер" - в терористи! І не на словах, а юридично. Чому Лондон досі не визнав "вагнерівців" терористами та які аргументи парламентарів - знає наша британська кореспондентка Світлана Чернецька.
Євген Пригожин прибув до білорусі вже шостий раз
Пригожин заявив, що вони припинили вербування нових найманців
Невже російське керівництво таки вибачить Пригожина? А якщо так - то що далі? Його приватну армію використають у Білорусі? Чи можуть знову направити на український фронт?