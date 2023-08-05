Екскухаря путіна Євгена Пригожина могли вбити декілька днів тому. Існує версія, що його усунули під Пінськом. Про це повідомив білоруський опозиціонер, організатор "Білого легіону" Сергій Бульба в ефірі телемарафону "Єдині новини".

За словами опозиціонера, олександр лукашенко знає, що Євген Пригожин усунений. Диктатор також інформований про впевненість росії, що основна частина "вагнерівців", які брали участь у цьому путчі, має бути знищена повністю. Ті, що залишилися, будуть переведені під новим керівництвом в Африку. Ймовірно, з ними будуть поводитися приблизно так само - вони будуть знищені.

Бульба додав, що ліквідація Пригожина могла відбутися 5-6 днів тому шляхом задушення.