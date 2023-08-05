росіяни атакували "Мотор Січ" та Хмельниччину - Зеленський [ Редагувати ]
У суботу ввечері російські війська нанесли удари по підприємству "Мотор Січ" у Запоріжжі та також по Хмельницькій області. Про це повідомив Володимир Зеленський у своєму відеозверненні.
Сьогодні стався черговий російський ракетний наліт проти нашої держави. "Кинджали", "Калібри". Били по "Мотор Січі" та по нашій Хмельниччині. Частину ракет збито, дякую за це нашим воїнам протиповітряної оборони, - заявив президент.
Нагадаємо, найближчим часом Захід може збільшити тиск на Київ, спонукаючи до початку мирних переговорів. Україна готується зробити значний дипломатичний крок у Саудівській Аравії, з метою залучення підтримки від країн, що приймають нейтральну позицію.
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