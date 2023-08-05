Команда "Подробиць" оголошує збір на квадрокоптер з тепловізійною камерою та тренувальне спорядження [ Редагувати ]
Аби допомогти нашим захисникам визволяти Україну, команда "Подробиць" спільно з черкаськими волонтерами оголошує збір на квадрокоптер з тепловізійною камерою для 95 Десантно-Штурмової бригади, та тренувальне спорядження для 35 бригади морської піхоти імені контр-адмірала Махайла Остроградського, яка буквально тиждень тому пробила оборону окупантів в районі села Старомайорське.
Кожен ваш донат зараз важливий, адже може зберегти безцінне життя наших захисників.
Реквізити:
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Ірина Апілат
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