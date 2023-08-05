Президент Володимир Зеленський заявив про продовження кадрових чисток. Про це він повідомив у своєму зверненні.

Наступного тижня буде продовження нашої роботи з очищення державних інституцій від тих, хто намагався перетягнути з минулого всі ті старі свої звички, старі схеми, які дуже довго, десятиліттями, послаблювали Україну, - заявив він.

Зеленський також наголосив, що старих форматів більше не буде.