Зеленський анонсував нові кадрові чистки [ Редагувати ]
Президент Володимир Зеленський заявив про продовження кадрових чисток. Про це він повідомив у своєму зверненні.
Наступного тижня буде продовження нашої роботи з очищення державних інституцій від тих, хто намагався перетягнути з минулого всі ті старі свої звички, старі схеми, які дуже довго, десятиліттями, послаблювали Україну, - заявив він.
Зеленський також наголосив, що старих форматів більше не буде.
Старих форматів у нашій державі більше не буде - тих форматів, коли одні захищали державу й людей, а інші намагалися поставити і державу, і людей на службу своїй вигоді. Хоч би ким людина була - чи то "воєнкомом", чи то депутатом, чи то посадовцем - кожен повинен працювати лише заради держави. Так і буде, - додав він.
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