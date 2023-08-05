Ворожі війська вдарили по центру переливання крові у Купʼянській громаді, що на Харківщині. Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

Керована авіаційна бомба росії проти центру переливання крові в Україні. Цей вечір, Купʼянська громада на Харківщині. Є загиблі та поранені. Мої співчуття! Наші рятувальники ліквідовують пожежу. Один цей злочин війни говорить усе про російську агресію. Звірі, які знищують те, що просто дає змогу жити. Перемогти терористів - це справа честі для всіх, хто цінує життя, - повідомив президент.

Нагадаємо, команда "Подробиць" спільно з черкаськими волонтерами оголошує збір на квадрокоптер з тепловізійною камерою для 95 Десантно-Штурмової бригади, та тренувальне спорядження для 35 бригади морської піхоти імені контр-адмірала Махайла Остроградського, яка буквально тиждень тому пробила оборону окупантів в районі села Старомайорське.