Ворог вдарив керованою авіаційною бомбою по центру переливання крові у Купʼянську: є жертви [ Редагувати ]
Ворожі війська вдарили по центру переливання крові у Купʼянській громаді, що на Харківщині. Про це повідомив президент Володимир Зеленський.
Керована авіаційна бомба росії проти центру переливання крові в Україні. Цей вечір, Купʼянська громада на Харківщині. Є загиблі та поранені. Мої співчуття! Наші рятувальники ліквідовують пожежу. Один цей злочин війни говорить усе про російську агресію. Звірі, які знищують те, що просто дає змогу жити. Перемогти терористів - це справа честі для всіх, хто цінує життя, - повідомив президент.
Нагадаємо, команда "Подробиць" спільно з черкаськими волонтерами оголошує збір на квадрокоптер з тепловізійною камерою для 95 Десантно-Штурмової бригади, та тренувальне спорядження для 35 бригади морської піхоти імені контр-адмірала Махайла Остроградського, яка буквально тиждень тому пробила оборону окупантів в районі села Старомайорське.
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