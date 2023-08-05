Тигреня із Маріуполя померло у московському цирку [ Редагувати ]
Тигреня із зоопарку Маріуполя, яке вкрали росіяни, померло у московському цирку. Про це повідомляє United24Media.
Відомо, що тварину збирався дресирувати Едгард Запашний, який підтримує повномасштабну війну росії проти України. Він сказав, що тигреня померло через проблему з нирками.
Нагадаємо, команда "Подробиць" спільно з черкаськими волонтерами оголошує збір на квадрокоптер з тепловізійною камерою для 95 Десантно-Штурмової бригади, та тренувальне спорядження для 35 бригади морської піхоти імені контр-адмірала Махайла Остроградського, яка буквально тиждень тому пробила оборону окупантів в районі села Старомайорське.
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