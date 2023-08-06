Нічна атака: сили ППО знищили 27 ворожих повітряних цілей [ Редагувати ]
З вечора 5 серпня до ранку 6 серпня окупанти завдали масованого ракетного удару по території України ракетами повітряного та морського базування, а також іранськими БПЛА типу Shahed-136/131. Про це повідомляється у Telegram Повітряних сил ЗСУ.
Повідомляється, що в першій хвилі атаки ввечері 5 серпня ворог застосував 14 крилатих ракет морського базування "Калібр" та три аеробалістичні ракети Х-47 "Кинжал". 12 із 14 "Калібрів" були знищені протиповітряною обороною. Що стосується "Кинджалів", інформацію не оприлюднимо.
У ніч на 6 серпня ворог продовжив атакувати ударними БПЛА "Shahed-136/131" з південно-східного напрямку, крилатими ракетами "Калібр" - з акваторії Чорного моря та крилатими ракетами Х-101/Х-555 з літаків стратегічної авіації Ту-95МС . з району Каспію.
Силами Повітряних сил у взаємодії з протиповітряною обороною інших складових ЗСУ знищено всі 27 ударних БпЛА "Shahed-136/131", 5 із 6 ракет "Калібр" другої хвилі та 13 з 20 крилатих ракет повітряного базування 101/Х555.
Загалом за кілька хвиль атак з вечора 5-го до ранку 6 серпня 2023 року противник застосував 70 засобів повітряного нападу.
Протиповітряна оборона знищена:
- 13 крилатих ракет "Калібр";
- 17 крилатих ракет Х-101/Х-555;
- 27 ударних БПЛА "Shahed-136/131".
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