Зруйновано понад 100 будівель: у Китаї стався потужний землетрус [ Редагувати ]
У Китаї, у східній провінції Шаньдун стався землетрус магнітудою 5.5 балів за шкалою ріхтера. Про це повідомляє Reuters.
Землетрус глибиною 10 км стався сьогодні 6 серпня о 02:33 ночі в повіті Пін'юань міста Тайчжоу. Руйнувань зазнали 126 будівель. Двадцять одна людина отримала поранення.
China Railway Group призупинила рух деяких поїздів на таких маршрутах, як залізниця Пекін-Шанхай і Пекін-Коулун.
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