Втрати росії: Генштаб оновив дані [ Редагувати ]
Минулої доби, 5 серпня, українські військові знищили ще 590 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила близько 249 700 одиниць живої сили. Про це повідомляється у Facebook Генерального штабу Збройних сил України.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 06.08.23 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 249 700 (+590) осіб ліквідовано;
- танків - 4237 (+5) од.;
- бойових броньованих машин - 8262 (+11) од.;
- артилерійських систем - 4965 (+22) од.;
- РСЗВ - 705 (+1) од.;
- засоби ППО - 466 (+0) од.;
- літаків - 315 (+0) од.;
- гелікоптерів - 311 (+0) од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 4126 (+10) од.;
- крилаті ракети - 1359 (+12) од.;
- кораблі/катери - 18 (+0) од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн - 7441 (+19) од.;
- спеціальна техніка - 734 (+4) од.
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