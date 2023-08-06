Зеленський привітав українців з Днем Повітряних сил Збройних Сил України [ Редагувати ]
У неділю, 6 серпня, президент України Володимир Зеленський привітав українців з Днем Повітряних сил Збройних Сил України.
"Пишаємось нашими героями неба!", - сказав президент.
Вже понад 14 тисяч бойових вильотів нашої авіації за час війни. Кожен – це героїзм. Кожен – це результат для України. Кожен – це наближення нашої перемоги.
"Я дякую всім воїнам українських Повітряних сил – усім воїнам-авіаторам, нашим зенітникам, фахівцям радіотехнічних військ! Слава вам! Слава Україні!", - додав він.
по темі
Президент Володимир Зеленський заявив, що звернення Папи Римського Франциска до росії з вимогою повернутися до "зернової угоди" є важливим закликом
У неділю, 30 липня, президент України Володимир Зеленський заявив, що тільки надвечір завершився розбір завалів у Сумах на місці влучання російської ракети
У суботу, 29 липня, президент України Володимир Зеленський відвідав Бахмутський напрямок
У четвер, 27 липня, президент України розкрив деталі роботи на Дніпропетровщині
У п'ятницю, 21 липня, президент України Володимир Зеленський провів Ставку