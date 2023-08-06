Керівник Головного управління розвідки МО України Кирило Буданов розповів, що сьогодні головне є те, що наступ наших воїнів продовжується. Про це повідомляється в інтерв'ю bTV.

Просування військових на Бахмутському напрямку наразі відбувається трохи швидше, ніж на півдні.

Як відзначив Буданов, контрнаступ наших воїнів проходить доволі складно, оскільки Росія встигла дещо укріпити свою позицію стаціонарними оборонними комплексами.