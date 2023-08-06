рф атакувала Хмельницьку область: деталі та наслідки [ Редагувати ]
Окупанти 5 серпня тричі атакували Хмельницьку область. Під ударом ворога знову опинився аеродром у місті Старокостянтинів. Про це повідомляє Хмельницька ОВА.
Вчора вибухи чули жителі Старокостянтинова та інших громад Хмельницькій області. Більшість ракет силам ППО вдалося збити.
У Старокостянтинівській громаді вибуховою хвилею пошкоджено покрівлю, двері та вікна в декількох приватних житлових будинках. Також вибито вікна у комунальному закладі культури, автовокзалі та приватних приміщеннях.
Крім того, через атаку спалахнула пожежа на складі відходів кукурудзи на території елеватора у Старокостянтинівській громаді. Постраждав працівник. Пожежу вдалося ліквідувати на площі 1400 кв.м.
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