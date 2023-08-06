Удар по центру переливання крові в Харківській області: скільки людей загинуло [ Редагувати ]
У суботу, 5 серпня, російські окупанти завдали удару керованою авіабомбою по центру переливання крові в Куп'янському районі Харківської області. Про це розповів голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, повідомляється у Telegram-каналі.
Двоє людей загинули.
Як пише Синєгубов, росіяни завдали удару керованою авіабомбою близько о 20:20. Внаслідок обстрілу сталась масштабна пожежа.
За попередніми даними, загинули 2 чоловіків, ще 4 отримали поранення. Деталі з‘ясовуються.
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