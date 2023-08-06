Окупанти знову обстріляли околиці Запоріжжя [ Редагувати ]
В ніч на неділю, 6 серпня, окупанти знову обстріляли Запоріжжя. Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Юрій Малашко в Telegram.
Окупанти вдарили по околиці міста.
Внаслідок атаки вибуховою хвилею пошкоджено складські приміщення об'єкта інфраструктури, сталося загоряння сухої трави навколо.
На щастя, обійшлося без постраждалих.
Всього за минулу добу окупанти 95 разів обстріляли 21 населений пункт Запорізької області. Зокрема, у Комишувасі росіяни вдарили по комунальному підприємству, пошкоджено житлові будинки поруч.
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