На Одещині обвалився схил біля узбережжя: загинула дитина [ Редагувати ]
На Одещині, на узбережжі у селі Фонтанка, 6 серпня обвалився схил. Людей засипало піском, загинув хлопчик. Про це повідомили у поліції Одеської області.
Хлопчик помер до приїзду "швидкої" та рятувальників. На місці події працюють слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції, рятувальники, медики. Триває розбір пород зсуву, аби переконатися, що під ним більше нікого немає. Встановлюються всі обставини події, - йдеться у повідомленні.
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