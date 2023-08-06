Російські сили продовжують здійснювати масовані атаки на території України. Однак, останнім часом увага ворога зміщена з портової інфраструктури на інші об'єкти. Про це повідомила керівниця об'єднаного пресцентру Сил охорони та оборони "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі 24 телеканалу.

За її словами, росія перепрофілювала ракети удари після атак на портову інфраструктуру.

Певним чином готували "привітання" до Дня Повітряних сил, оскільки основні удари призначались для відповідної інфраструктури, пов'язаної з потужностями саме цього роду військ, - підкреслила Гуменюк.

Вона повідомила, що росіяни спрямовували атаки саме на Старокостянтинів у Хмельницькій області. Там знаходиться аеродром, який з початку повномасштабного вторгнення завдає дискомфорту окупантам.

Також варто зазначити, що в Саудівській Аравії розпочався саміт, присвячений миру в Україні.

Це була очікувана реакція росіян на діяльність світової спільноти - коли без них вирішують, що з ними робити. Вони часто вдаються до таких атак саме під час активності світових лідерів, - підсумувала Гуменюк.

Нагадаємо, окупанти 5 серпня тричі атакували Хмельницьку область. Під ударом ворога знову опинився аеродром у місті Старокостянтинів.