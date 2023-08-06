6 серпня удень аеропорт "Внуково" в москві був закритий для злетів та посадок через можливу наявність "небезпечних цілей" у небі. Про це повідомляє мер москви Сергій Собянін.

Собянін також заявив, нібито "була спроба прориву на москву безпілотника".

Його нібито збили.

В мережі вже зʼявилися перші відео з переповненого аеропорту.

Також повідомляється, що 21 рейс затримали, а 2 - відмінили.

Нагадаємо, команда "Подробиць" спільно з черкаськими волонтерами оголошує збір на квадрокоптер з тепловізійною камерою для 95 Десантно-Штурмової бригади, та тренувальне спорядження для 35 бригади морської піхоти імені контр-адмірала Махайла Остроградського, яка буквально тиждень тому пробила оборону окупантів в районі села Старомайорське.