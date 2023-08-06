У москві заявили про БПЛА: закрили аеропорт "Внуково" [ Редагувати ]
6 серпня удень аеропорт "Внуково" в москві був закритий для злетів та посадок через можливу наявність "небезпечних цілей" у небі. Про це повідомляє мер москви Сергій Собянін.
Собянін також заявив, нібито "була спроба прориву на москву безпілотника".
Його нібито збили.
В мережі вже зʼявилися перші відео з переповненого аеропорту.
Також повідомляється, що 21 рейс затримали, а 2 - відмінили.
Нагадаємо, команда "Подробиць" спільно з черкаськими волонтерами оголошує збір на квадрокоптер з тепловізійною камерою для 95 Десантно-Штурмової бригади, та тренувальне спорядження для 35 бригади морської піхоти імені контр-адмірала Махайла Остроградського, яка буквально тиждень тому пробила оборону окупантів в районі села Старомайорське.
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