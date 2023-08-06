Після першого дня переговорів учасники саміту в Саудівській Аравії досягли консенсусу стосовно основних принципів мирної угоди щодо України. Про це повідомляє італійська газета Corriere della Sera з посиланням на джерела у Євросоюзі.

За даними видання, в Джидді виникло розуміння того, що основним принципом будь-якої мирної угоди повинна бути повага до територіальної цілісності та суверенітету України, а також принцип верховенства Статуту ООН.

Дипломати узгодили створення робочих груп для обговорення ключових пунктів 10-ти пунктів формули миру, запропонованої президентом Володимиром Зеленським.

Крім цього, між учасниками саміту ведуться переговори щодо термінів проведення зустрічі між главами держав. За даними джерел газети, така вона може відбутися до кінця поточного року.

Нагадаємо, у саудівській Джидді стартували дводенні переговори радників з нацбезпеки та політичних радників майже 40 країн. На зустрічі Україна представлятиме свою "формулу миру.