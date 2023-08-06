Джамалу захейтили за "особливе" виконання гімну України на благодійному матчі Game4Ukraine [ Редагувати ]
На домашньому стадіоні "Стемфорд Брідж" лондонського "Челсі" у Лондоні, 5 серпня, відбувся благодійний матч на підтримку України під назвою Game4Ukraine. У рамках заходу знаменита співачка Джамала мала честь виконати гімн України. Однак, її "особливе" виконання "Ще не вмерла" викликало критику багатьох українців.
Співачка розмістила відео виступу на своїй сторінці в Instagram, проте нарвалась на критику багатьох українців. Користувачі залишали негативні коментарі під публікацією.
- Критику важко сприймати. Але це гімн, а не пісня. Ви його виконали для себе, бо усі інші люди на стадіоні прийшли на ваш концерт і не змогли заспівати усі разом. Вважаю, що потрібно заборонити змінювати гімн.
- Співачка гарна...але переробляти гімн під ''свої фішки'' не варто було. Класичний варіант ближче до народу. Голос гарний, але перестарались в негативну сторону. Без образ. Моя особиста думка. Сприймайте критику позитивно.
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