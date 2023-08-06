На домашньому стадіоні "Стемфорд Брідж" лондонського "Челсі" у Лондоні, 5 серпня, відбувся благодійний матч на підтримку України під назвою Game4Ukraine. У рамках заходу знаменита співачка Джамала мала честь виконати гімн України. Однак, її "особливе" виконання "Ще не вмерла" викликало критику багатьох українців.

Співачка розмістила відео виступу на своїй сторінці в Instagram, проте нарвалась на критику багатьох українців. Користувачі залишали негативні коментарі під публікацією.