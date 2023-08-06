На початку тижня в Україні поступово спадатиме спека. Також до багатьох регіонів країни повернуться грозові дощі. Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

Зазначається, що найбільш відчутне похолодання очікується на заході, півночі та центрі України.

У понеділок, 7 серпня, у північно-західній частині України передбачаються дощі з грозами. Синоптики прогнозують опади у Закарпатській, Чернівецькій, Івано-Франківській, Тернопільській, Львівській, Хмельницькій, Рівненській та Волинській областях.

Також у Житомирській, Київській, Чернігівській та Сумській областях очікуються грозові дощі. У інших регіонах буде мінлива хмарність.

Вівторок, 8 серпня, принесе дощову погоду на заході України. Опади перемістяться з північних областей до Вінницької, Черкаської та Кіровоградської областей. Також можливі дощі з грозами на Одещині.

Температура повітря продовжить знижуватися, хоча в деяких областях температура все ще буде перевищувати +30 градусів. Найбільш відчутне похолодання спостерігатиметься у західних та північних регіонах країни.

На півдні та сході України температура повітря протягом дня становитиме +30…+33 градуси.

В середу, 9 серпня, в Україні не передбачається опадів, а в усіх регіонах очікується мінлива хмарність, за даними синоптиків.

Температурні показники залишаться практично незмінними порівняно з попереднім днем. У західних та північних областях стовпчики термометрів покажуть +21...+25 градусів, аналогічна температура прогнозується і для центральних областей.