У Горішнях Плавнях, на Полтавщині, розглядали судову справу щодо жінки через поведінку її сина, який лаявся у шкільному автобусі.

За фактом "ухилення від виконання батьківських обов'язків щодо виховання свого сина", матір бешкетника була притягнута до адміністративної відповідальності.

Проте, Комсомольський міський суд Полтавської області прийняв рішення закрити справу наприкінці липня.

Сам інцидент стався 21 квітня, коли хлопчик їхав у шкільному автобусі на маршруті "Пришиб, Кобелячок, Салівка" і висловлювався нецензурно.

У справі було зафіксовано порушення громадського порядку та спокою з боку школяра (згідно зі статтею 173 Кодексу України про адміністративні правопорушення).

У зв'язку з тим, що йому ще не виповнилося 16 років, адміністративну справу відкрили проти його матері. Жінка повністю визнала свою провину і просила закрити провадження через незначний характер порушення.

Суддя Діана Комарова визнала жінку винною за вчинення адміністративного правопорушення згідно з частиною 1 статті 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Вона вирішила закрити справу, але висловила усне зауваження матері.