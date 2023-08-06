Морські дрони все частіше здійснюють атаки на російські кораблі. В результаті, судна "Оленегорський горняк" і танкер SIG стали жертвами морських дронів, що може спричинити виникнення нового фронту. Про це повідомляє CNN.

За даними видання, Україна попередила росію про потенційну загрозу для її інфраструктури та судноплавства у Чорному морі.

Україна, схоже, має намір використовувати нове покоління потужних морських безпілотників проти російських кораблів - як торгових, так і військово-морських - у Чорному морі, відкривши новий фронт у 18-місячній війні, - заявили журналісти.

Зазначається, що набагато складніше захиститися від швидких надводних дронів, оскільки їх можна легко запускати з моря, і деякі з них здатні переміщуватися на великі відстані, досягаючи мети, що становить додатковий виклик для захисних заходів.