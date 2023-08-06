Атаки українськими морськими дронами відкривають новий фронт - CNN [ Редагувати ]
Морські дрони все частіше здійснюють атаки на російські кораблі. В результаті, судна "Оленегорський горняк" і танкер SIG стали жертвами морських дронів, що може спричинити виникнення нового фронту. Про це повідомляє CNN.
За даними видання, Україна попередила росію про потенційну загрозу для її інфраструктури та судноплавства у Чорному морі.
Україна, схоже, має намір використовувати нове покоління потужних морських безпілотників проти російських кораблів - як торгових, так і військово-морських - у Чорному морі, відкривши новий фронт у 18-місячній війні, - заявили журналісти.
Зазначається, що набагато складніше захиститися від швидких надводних дронів, оскільки їх можна легко запускати з моря, і деякі з них здатні переміщуватися на великі відстані, досягаючи мети, що становить додатковий виклик для захисних заходів.
У той час, коли ЗСУ не демонструють значних успіхів у поверненні окупованої території, атаки в Чорному морі допомагають підтримати моральний дух українців та відвертають увагу російського чорноморського флоту. Активніші дії Києва на морі можуть бути пов'язані з відмовою росії продовжити зернову угоду щодо експорту українського зерна через чорноморські порти, - йдеться у повідомленні.
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Два судна рф за два дні було підбито морськими дронами. А кількома годинами раніше окупаційна влада рф повідомила про чергову атаку водними безекіпажними катерами по бухті Севастополя.
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