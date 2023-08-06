Український форвард Артем Довбик підписав контракт із іспанським клубом "Жирона" та залишив команду "Дніпра-1". В "Жироні" він зіграє разом зі своїм співвітчизником Віктором Циганковим, який також виступає за цей клуб. Про це повідомили на офіційному сайті клубу.

26-річний нападник збірної України перейшов до чемпіонату Іспанії. Артем Довбик підписав п'ятирічний контракт з "Жироною". Фінансові деталі трансферу наразі залишаються невідомими, проте відомо, що цей трансфер мав бути найдорожчим в історії "червоно-білих". Каталонський клуб, ймовірно, виплатив близько 7 млн євро. "Жирона" також домовилася з данським клубом "Мідтьюлланном", який мав частину прав на гравця у момент його переходу до "Дніпра-1".

У "Жироні" Довбик буде грати разом із своїм партнером зі збірної України Віктором Циганковим. Вихованець київського "Динамо" перебрався до Іспанії взимку і з тих пір провів 19 матчів у Ла Лізі.

Нагадаємо, 5 серпня відбувся благодійний матч на підтримку України під назвою Game4Ukraine на стадіоні "Стемфорд Бридж" у Лондоні.

Участь у цьому заході взяли легенди світового футболу, чинні та колишні гравці англійської Прем'єр-ліги, а також селебріті: популярні музиканти, актори і ведучі. Андрій Шевченко та Олександр Зінченко стали капітанами команд "Жовтих" і "Синіх" на фандрейзинговій платформі UNITED24.