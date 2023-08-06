Ігнат розповів, чому російські удари по українських аеродромах неефективні [ Редагувати ]
Удари рф по українських аеродромах не дають результатів. Українська авіація встигає здійснити передислокування до обстрілів. Про це повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону "Єдині новини".
Він підреагував на вчорашній обстріл аеродрому у місті Старокостянтинів у Хмельницькій області.
Не вперше атакується цей аеродром. Там штатне місце базування бригади тактичної авіації. Але авіація у нас доволі-таки мобільна, наші льотчики знають, як протидіяти ворогу в цих умовах. У нас десятки оперативних аеродромів на території держави. Тому ворогу не вдасться так просто знищити нашу авіацію, - сказав речник.
Ігнат пояснив, що українська авіація діє відповідно до протоколу під час обстрілів. Тому перед тим, як починаються атаки, літаки заздалегідь переводяться на інші аеродроми.
Нагадаємо, окупанти 5 серпня тричі атакували Хмельницьку область. Під ударом ворога знову опинився аеродром у місті Старокостянтинів.
У Старокостянтинівській громаді вибуховою хвилею пошкоджено покрівлю, двері та вікна в декількох приватних житлових будинках. Також вибито вікна у комунальному закладі культури, автовокзалі та приватних приміщеннях.
Крім того, через атаку спалахнула пожежа на складі відходів кукурудзи на території елеватора у Старокостянтинівській громаді. Постраждав працівник. Пожежу вдалося ліквідувати на площі 1400 кв.м.
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Росіяни навчилися модернізувати свої старі радянські ракети. Так на технічній базі ракети Х-22 у рф створили відносно нові ракети Х-32, а на основі Х-55 - Х-555. Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" повідомив речник Командування Повітряних сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат
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