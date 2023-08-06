Вчені створили програму штучного інтелекту, призначену для передбачення спалахів нових пандемій COVID-19 з метою попередження людства про них. Про це пише Science Alert.

Її назвали системою раннього виявлення аномалій (EWAD). Їй довіряють вчені, оскільки працюючи з фактичними даними про поширення SARS-CoV-2, вона здійснила точні передбачення щодо того, які нові тривожні варіанти вірусу з'являться внаслідок мутацій.

Для створення цієї програми вчені з Scripps Research і Північно-західного університету в США використовували машинне навчання. Цей процес включав аналіз великих обсягів навчальних даних за допомогою комп'ютерів. Завдяки ним розроблялися алгоритми і визначалися певні шаблони, які згодом дозволили прогнозувати, як ці шаблони можуть діяти в майбутніх і невідомих сценаріях.

Штучний інтелект торимав інформацію про генетичні послідовності різних варіантів SARS-CoV-2 зі зростанням поширення інфекції. Також він вивчив статистику стосовно частоти появи цих варіантів та глобальної смертності від COVID-19.

На основі цієї інформації, програмне забезпечення змогло виявити генетичні зміни, які відбувалися у вірусу протягом його адаптації. Ці зміни зазвичай призводять до збільшення рівня зараження та зниження рівня смертності.

Нагадаємо, Apple оприлюднила звіт про свою фінансову діяльність за попередній квартал, у якому відзначила значуще досягнення: кількість платних підписок на сервіси, додатки та ігри в App Store перевищила межу 1 мільярд.