"Відповідь росії на будь-які мирні саміти": Михайло Подоляк відреагував на нічні обстріли [ Редагувати ]
Учора вночі російська федерація здійснила запуск майже 70 ракет різних типів та безпілотників у напрямку України. Обстріл був здійснений як відповідь на будь-які реалістичні мирні ініціативи, спрямовані на припинення воєнних дій. Про це заявив радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк.
Це безумовна відповідь росії на будь-які реалістичні мирні саміти (не тільки в Саудівській Аравії), на будь-які спроби світу повернутися до міжнародного права, на будь-які розширені дискусії з країнами Глобального Півдня, - написав Подоляк.
Майже 70 ракет різного типу та дронів протягом однієї ночі. По всій території України... Така безумовна відповідь #Рф на будь-які реалістичні мирні саміти (не лише в Саудівській Аравії), на будь-які спроби світу повернутися до міжнародного права, на будь-які дискусії в…— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) August 6, 2023
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