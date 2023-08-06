Учора вночі російська федерація здійснила запуск майже 70 ракет різних типів та безпілотників у напрямку України. Обстріл був здійснений як відповідь на будь-які реалістичні мирні ініціативи, спрямовані на припинення воєнних дій. Про це заявив радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк.

Це безумовна відповідь росії на будь-які реалістичні мирні саміти (не тільки в Саудівській Аравії), на будь-які спроби світу повернутися до міжнародного права, на будь-які розширені дискусії з країнами Глобального Півдня, - написав Подоляк.