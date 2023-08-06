Збройні сили України завдали удару по мосту через протоку Тонка, що з'єднує Генічеськ з Арабатською стрілкою. Про це повідомив гауляйтер Херсонщини Сальдо.

Загалом було випущено 12 ракет, з них 9 начебто збила російська ППО. Внаслідок обстрілу перебитий газопровід.

Також є прильоти по Чонгарському мосту, пише гауляйтер Запорізької області Володимир Рогов. Повідомляють про "три-чотири прильоти".

КПП Чонгар (Джанкой-Генічеськ) тимчасово закритий для проїзду.

Гауляйтер окупованого Криму Сергій Аксьонов підтвердив попадання по Чонгарському мосту.

Врагом был нанесен ракетный удар в районе Чонгарского моста на севере Крыма. Одно попадание, часть ракет сбита силами ПВО. Есть повреждения дорожного полотна автомобильного моста, ремонтные работы уже начинаются. Жертв нет.

Зараз проїзд здійснюється через КПП Армянськ та Перекоп.