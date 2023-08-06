"Були різні погляди": Єрмак підбив підсумки переговорів в Саудівській Аравії [ Редагувати ]
У Джидді (Саудівська Аравія) 5 серпня відбулася друга зустріч дипломатичних радників із національної безпеки та політичних директорів зовнішньополітичних відомств провідних країн світу щодо ключових принципів відновлення сталого й справедливого миру для України. Про це повідомляє Офіс президента України
Загалом у Джидді було представлено понад 40 держав, що майже втричі більше, ніж на консультаціях у Копенгагені. Українську делегацію в Джидді очолив керівник Офісу Глави держави Андрій Єрмак.
Ми мали дуже продуктивні консультації щодо ключових принципів, на яких має будуватися справедливий і міцний мир. У нас була надзвичайно чесна, відкрита розмова, під час якої представники кожної країни могли озвучити свою позицію й бачення.
Були різні погляди, але всі присутні засвідчили відданість своїх країн принципам Статуту ООН, міжнародного права та поваги до суверенітету й непорушності територіальної цілісності держав. І саме на цих принципах побудована Формула миру Президента Зеленського, про яку ми докладно розповіли.
Зустріч у Джидді стала кроком до практичної реалізації мирних ініціатив, запропонованих Україною. Кожна держава - учасниця консультацій, має змогу проявити лідерство у глобальних зусиллях заради миру. І більшість із них уже визначила свою роль у реалізації окремих пунктів Формули.
Сторони погодилися продовжити роботу на різних представницьких рівнях задля встановлення справедливого та всеосяжного миру.
У межах консультацій у Джидді українська делегація на чолі з Єрмаком провела низку двосторонніх зустрічей, які триватимуть і в неділю, 6 серпня. На зустрічах українська сторона обговорює з партнерами деталі реалізації мирних ініціатив та співпраці в цьому напрямі.
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