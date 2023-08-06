Найсерйознішу та безпосередню загрозу національній безпеці Великої Британії становлять уряд Ісламської Республіки Іран і Корпус вартових ісламської революції (КВІР). Так вважає міністр внутрішніх справ Сполученого Королівства Суелла Браверман вважає, повідомляє The Sunday Times.

Іранська загроза - те, що зараз нас турбує найбільше. Це дуже серйозна проблема, оскільки їхні апетити зростають і вони стають дедалі агресивнішими. Вони надзвичайно вороже налаштовані щодо всіх, хто виступає проти їхнього режиму, і хочуть просто розчавити їх.

За даними глави британського МВС, Корпус вартових ісламської революції посилює свою активність на території Сполученого Королівства, проникаючи до лав або вербуючи членів організованих злочинних угруповань, цілями яких стають опоненти іранського режиму у Британії.

Наприкінці 2022 року служба контррозвідки MI5, яка офіційно підкоряється МВС, оголосила про те, що Тегеран стоїть як мінімум за 10 замахами на вбивство чи викрадення. Вже цього року Скотленд-Ярд підняв цю цифру до 15.

Приблизно тоді ж мовлення з Лондона припинив іранський опозиційний телеканал Iran International: поліція повідомила його співробітників, що не зможе забезпечити їхню безпеку.

Серед інших свідчень активізації діяльності Ірану в Сполученому Королівстві називають і збільшення контактів представників Корпусу вартових ісламської революції зі студентами-мусульманами в Британії.

Зокрема, як стверджує The Sunday Times, нещодавно Ісламська студентська асоціація, яка перебуває під повним контролем КВІР, влаштувала телеконференцію між студентами-мусульманами та високопосадовцями КВІР. Телеміст дивилися "десятки тисяч людей".

У Британії неодноразово постало питання про визнання Корпусу вартових ісламської революції терористичною організацією, однак від цієї ідеї щоразу відмовлялися під тиском Міністерства закордонних справ країни, яке вважає, що після такого кроку про будь-яке відновлення британо-іранських відносин можна буде забути назавжди.

Нагадаємо, у квітні Україна запровадила санкції проти Ірану за поставки росії дрони-камікадзе "шахед".

Водночас на початку 2023 року Іран офіційно заявив, що не визнає спробу анексії росією окупованих Криму, Луганської, Донецької, Херсонської та Запорізьких областей України.