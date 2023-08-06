Депутат Бундестагу від Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) Андреас Шварц закликав уряд країни надати Україні далекобійні крилаті ракети Taurus. Відповідну заяву він зробив в інтерв'ю журналу Der Spiegel.

Контрнаступ загальмував, Україна не має якоїсь серйозної авіації для підтримки. Тут залишається тільки керована зброя, така як крилаті ракети Taurus, за допомогою яких українська армія могла б подолати створені росіянами мінні поля і відвоювати територію.

Таким чином Андреас Шварц першим у лавах партії канцлера Олафа Шольца висловився за надання українській армії ракет Taurus.

Раніше про необхідність передачі Києву такої зброї заявляли деякі політики від "зелених", Партії Вільних демократів, яка входить до правлячої коаліції, а також опозиційного блоку Християнсько-демократичного та Християнсько-соціального союзів.

Шварц попередив, що німецька влада, відмовляючи у поставках ракет Taurus, втрачає дорогоцінний час.

Я бачу дежавю. Як і в питанні поставок танків, ми зараз відмовляємося від передачі важливої техніки, яка зрештою, мабуть, все ж таки буде надана.

Коментуючи побоювання міністра оборони ФРН Бориса Пісторіуса щодо того, що Taurus має "особливу дальність" і що Київ може використати їх для ударів по об'єктах у рф, Шварц вказав на те, що ЗСУ вже в змозі досягти російської території, використовуючи РСЗВ Mars та HIMARS.

Ми хочемо домогтися того, щоб Україна була в змозі швидше виграти війну. Для цього їй потрібні крилаті ракети "повітря - земля" типу Taurus".

На думку депутата, зброю можна запускати не лише з західних бойових літаків за умови внесення деяких змін до конструкції винищувачів, які вже є у Києва.

Однак ці перетворення вимагають часу, якого в результаті знову може виявитися недостатньо.

Більшість представників Соціал-демократичної партії Німеччини виступають проти передачі Києву крилатих ракет, тоді як політики від "зелених" та "вільних демократів" у принципі відкриті до обговорення питання надання Taurus із запасів Бундесверу.

Президент України Володимир Зеленський просив ФРН передати крилаті ракети Taurus дальністю дії до 500 км під час візиту до Берліна 14 травня. Представник канцлера не став коментувати інформацію, але у Міноборони підтвердили отримання запиту.

10 років тому для Бундесверу закупили майже 600 ракет Taurus, з яких готові до експлуатації 150. Taurus вважаються аналогом британських Storm Shadow, які вже отримали ЗСУ. Однак радіус дії у німецько-шведських ракет трохи більший.

Крилата ракета Taurus запускається з винищувача, вона може доставляти 400-кілограмову боєголовку на відстань понад 500 км.