У Києві на монументі "Батьківщина-мати", що знаходиться на території музею історії України у Другій світовій війні, встановили український герб - тризуб - замість демонтованого герба СРСР.

​Його планували підняти ще 5 серпня, але сильний вітер і настання темряви завадили завершенню робіт.

Робітникам також потрібно впорядкувати зовнішній вигляд щита з новим гербом, оскільки для його оновлення було знято частину сталевих плит, що вкривають конструкцію щита зовні.

Остаточно ремонтні роботи планують завершити до кінця серпня, коли 23 та 24 числа відзначатимуть День державного прапора та День незалежності.

Роботи з демонтажу герба СРСР з велетенського пам'ятника розпочалися вдень 26 липня. Для виготовлення тризубця використали сталь європейського виробництва, саму фігуру зробили на одному із київських підприємств. Вартість герба для монумента склала 28 млн грн, гроші зібрали донори та меценати, повідомляв Мінкульт.

Автор герба - скульптор Олексій Пергаменщик. За його словами, всі радіуси, кути та всі співвідношення ідентичні тим, що прописані в Конституції.

За словами в. о. міністра культури Ростислава Карандєєва, старий герб планують залишити у Музеї історії України у Другій світовій війні, на території якого розташований монумент.

Крім того, сам монумент планують перейменувати. Замість "Батьківщини-мати" його хочуть назвати "Україна-Мати". Про це розповів гендиректор Музею історії України у Другій світовій війні Юрій Савчук. За його словами, вчена рада музею таке рішення вже схвалила, але остаточно її має затвердити міністерство культури.