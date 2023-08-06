В Іраку заблокували Telegram [ Редагувати ]
В Іраку заблокували месенджер Telegram "для збереження цілісності особистих даних користувачів та з міркувань національної безпеки". Про це повідомило міністерство телекомунікацій Іраку, повідомляє Reuters.
Відомство направило Telegram прохання закрити платформи, з яких витікають дані громадян і державних установ. Чиновники заявили, що месенджер "не відповів і не взаємодіяв з жодним із цих запитів".
Міністерство зв'язку підтверджує свою повагу до прав громадян на свободу висловлення думок та комунікації без шкоди для безпеки держави та її інститутів.
У квітні бразильський суд постановив заблокувати Telegram. Поліція вимагала від адміністрації месенджера передати дані адміністраторів неонацистських груп, підозрюваних у причетності до нападу на школу, внаслідок якої загинуло четверо людей.
За інформацією G1, Telegram надав поліції частину даних, однак не передав їхні телефонні номери. Постанову про блокування скасували за кілька днів.
Нагадаємо, Telegram дозволив заводити акаунти без SIM-картки, а наприкінці липня у Telegram з'явилися Stories.
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