Сили оборони України продовжують наступ на Південному фронті. Ворог намагається стримати Збройні сили України і відбити втрачене. Втім, марно. Всі спроби штурму росіян в районі Роботиного відбиті. Продожують йти в атаку росіяни і на Східному фронті. Генштаб повідомляє про важкі бої на Шахтарському та Мар'їнському напрямках. Там росіяни активно застосовують важку артилерію та авіацію.

Гаряче і на Бахмутському та Лиманському напрямку. Не стихають бої під Кремінною. Росіяни вже понад місяць намагаються пробити там нашу оборону і вийти до Лиману, стратегічного для них міста на Донеччині. Цей ворожий наступ Силам оборони вдалось зупинити і стабілізувати лінію фронту. Та от схоже, що окупанти своїх намірів не хочуть полишати. Там побував і наш воєнкор - Станіслав Кухарчук. Далі - його репортаж з передової.

Техніка, швидкі - Лиманський напрям суцільний рух. Вже більше місяця росіяни намагаються тут прорвати нашу оборону. Основні бої досі точаться у Серебрянському лісі поблизу Кремінної та суттєвих успіхів там ворог немає…

Це бійці 67-ї бригади, яка тримає більшу частину оборони у Серебрянському лісі. Спільно з іншими підрозділами хлопцям неймовірними зусиллями вдалось стабілізувати лінію фронту… Бої тепер тут лише позиційні.

Тяжка - цілий час штурмують, цілий час мусимо тримати оборону. Ситуація критична, але контрольована - ми тримаємо. Критично - це коли вибуває багато людей поранених і немає змін …зараз трохи людей підкинули, то нормально.

Артилерія на цій ділянці фронту майже не змовкає. Час від часу ліс спалахує від обстрілів. Війна дронів та снарядів активна як ніколи.

Так ювелірно артилерію свого другого механізованого батальйону по ворожих танках наводить колишній диспетчер аеропорту Бориспіль. В підрозділ він прийшов добровольцем ще на початку вторгнення і дуже швидкоосвоїв нову професію. В аеропорту він корегував посадку і маршрути літаків, тепер за допомогою безпілотників скеровує 105 міліметрові гармати.

Олександр - військовослужбовець 2 механізованого батальйону 67 ОМБР ДУК:

Ментальний розум дуже важливий - швидко реагувати, рахувати швидко, в різних ситуаціях треба прилаштовуватись…. є щось схоже, але інше зовсім.

Роботи зараз в артилерії другого батальйону вистачає. Основна ціль гармашів - танки, бліндажі та штурмуюча піхота.

Віталій - військовослужбовець 2 механізованого батальйону 67 ОМБР ДУК:

Вони пробують, так питаються пройти трошки вперед, особливо в вечірній час, ранковий час - маленькими групами. Якщо вчасно БПЛА виявляють групи і відбиваємо в них охоту.

Так легендарна американська гармата М-119 працює освітлювальними снарядами по бліндажах росіян. Відпрацювавши, розрахунок миттєво ховається - в небі поблизу Кремінної зараз панують безпілотники ворога.

Дмитро - військовослужбовець 2 механізованого батальйону 67 ОМБР ДУК:

Іде розвідка, дорозвідка …їхня, наші теж працюють, але що воно буде, ніхто не знає. Збільшилась кількість безпілотників у небі …раз в 15 хвилин "Зали", "Орлан", ще якесь постійно так.

Нові цілі отримані - і Павло знову готує запали для освітлювальних снарядів. На цей раз хлопці відпрацьовуватимуть позицію ворожого міномету.

Для ворога снарядів гармаші не шкодують.

Військові впевнені, своєї цілі взяти Лиман росіяни не полишать - місто має стратегічне значення. Тож бої на цьому напрямку можуть стати ще активнішими.