Чергова ракетна атака росіян та ще й дві хвилі. Напередодні, увечері, ворог запустив 14 "Калібрів" та три ракети "Кинджал". А вже пізніше, вночі, Україну атакували ракетами Х-101, та Х-555. Крім того, летіли і безпілотники. Усі "Шахеди" знищено. "Не долетіли" до пункту призначення і 30 крилатих ракет різних модифікацій.

А от щодо "Кинджалів" - інформація під грифом "секретно". В Повітряних силах заявили що, цитую, "не коментуватимуть ситуацію".

У наших захисників неба - професійне свято, День Повітряних сил України. 24 лютого, зранку, ми прокинулись від вибухів. ППО першими стали на захист українців. Більше про роботу Повітряних сил в матеріалі нашого воєнкора - Руслана Смещука.

Повітряні війська ЗСУ. Та сила, що не дала росіянам панувати в небі. Робити їхній авіації що заманеться - як наприклад це було над вже блокованим Маріуполем. Не дала перетворити значну частину країни на руїни.

Юрій Ігнат, речник Повітряних сил ЗСУ:

Повітряні сили зазнали серйозних ударів - вистояли, витримали. Вибили ворога із повітряного простору підконтрольного Україні.

Одні цілі збивають сучасними комплексами…. Інші доводиться бити ось так. І яким щодня дякують. В Києві та Одесі.

Наталія Космакова, жителька Одеси:

Я хочу сказати, що Одеса - це столиця гумору, гарного настрою і усмішок - тому мені хочеться побажати нашим захисникам, звичайно, блакитного неба - безхмарного, такого сонячного, як наш жовто-блакитний прапор - і щоб нічого їм не загрожувало!

А ще в Харкові, Дніпрі та Запоріжжі.

Наталія, харків'янка:

Слава ППО! І Слава Україні і Героям слава! І все буде Україна!

За сміливість і відвагу, вам дякує Дніпро!

Повітряні сили та війська ППО - від двадцять четвертого лютого минулого року пройшли величезний і доленосний для країни час. Не давши росіянам панувати в українському небі, закривши його вогнем та металом, вони перейшли в режим щоденного відбиття ракетних та дронових бомбардувань.

Встановлено декілька так би мовити "рекордів". Збиття російських ракет "Кинджал" - малої повітряної балістичної ракети.

На самій ракеті видно вхідний отвір - саме туди влучив снаряд вже українського комплекса Петріот. Російський "Кинджал" летить на ціль із швидкісттю більше ніж кілометр на секунду. Додайте швидкість ракети перехоплювача. Феноменальна влучність. До цього вважалося - що перехопити "Кинджал" неможливо взагалі.

Тринадцяте травня, Брянська область. До фронту десятки кілометрів. В російському небі Повітряні сили України збивать одразу два гелікоптери підтримки - один із них радіоелектронної боротьби.

А ще дві ворожі СУшки - 34, та 35. Літаки як раз виходили на рубіж стрільби - і готувалося нанести удар по Україні.

Щонайменше дев'ять російських пілотів та техніків тоді загинуло. Аналізуючи перебіг подій, та відео із залишками літаків та гелікоптерів стає зрозуміло - росіяни до моменту прильоту ракет по кабінах так і не зрозуміли, що знаходяться під атакою.

Крім того, Повітряні сили за допомогою авіаційних крилатих ракет наносять глибокі удари по російських тилах. Вже регулярно прилітає в склади з боєприпасами, мости та командні штаби з вищими офіцерами та навіть генералами.

Юрій Ігнат, речник Повітряних сил ЗСУ:

Наші пілоти щодня працюють. І працюють дуже успішно - я думаю, усі українці бачать у пабліках так звану бавовну і в Криму, і на інших окупованих територіях. Де палають ворожі склади боєприпасів, палає ворожа техніка, пункти управління.

Подібні удари "розмʼякшують" російську оборону. І за кожен такий удар, за кожну збиту ракету - українці продовжують дякувати захисниками.

Іван Терещук, житель Одеси:

Це ті люди, які тримають небо, які наближають до нас Перемогу - тож, як і кожен, я хочу побажати Перемоги, хочу побажати те, щоб засобів протиповітряної оборони, щоб літаків в нас вистачало.

-Ви завжди в серці у Дніпрян. Бажаю, аби польоти будуть лише навчальними, Нехай ваша служба буде вірною, аБог виконає заповітні бажання!

Світлана Мірзоян - жителька Херсона:

Я б побажала їм наснаги, міцного здоровʼя, щоб вони якомога скоріше здобули перемогу, а ми віримо, молимося, допомагаємо, хто як може.

Віктор, житель Запоріжжя:

По-перше, перемоги, повернутися всім живими, цілими, радісними. Хотілося б побажати, щоб скоріше закінчилась війна, а для цього, щоб скоріше їм надали потрібне обладнання.

Воїни кажуть - підтримку українців відчувають на кожному бойовому чергуванні.

Юрій Ігнат, речник Повітряних сил ЗСУ:

Всі користуються соцмережами, бачать реакцію українців, дякують українці і льотчикам, і зенітникам. Це те,що потрібно нашим воїнам, і вони це відчувають. Коли кажуть "ви боги" - це надзвичайно надихає людей, як би важко не було.

Тож до привітань доєднується і наша редакція. Репортери з Одеси, Харкова, Запоріжжя, Дніпра - міст де тривоги звучать регулярно.

Світлана Шекера, кореспондентка:

Бажаю, щоб ви встигали побачити всі ракети та дрони, що летять на наш рідний Харків.

Андрій Анастасов, кореспондент:

Захисникам українського неба бажаємо найсучасніших, найпотужніших засобів протиповітряної оборони та бажаємо спокійних бойових чергувань.

Інна Гогой, кореспондентка:

Дякую, що цілодобово захищаєте небо над нами і Запоріжжям. За вашу титанічну працю, сили та витривки вам - ви най найкращі.

Олена Мендалюк, кореспондентка:

Наші соколи, дякую за мирне небо! Нехай янгол-охоронець оберігає Вас вдень і вночі, в небі в на землі! Зі святом!

Марина Михайловська, кореспондентка: