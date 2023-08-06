Ключі від 7 автівок отримали бійців, які виконують завдання на передовій. Там залізний кінь - не розкіш, а життєва потреба, кажуть військові. Евакуація поранених, підвіз боєкомплектів і ще ряд оперативних завдання - для цього потрібні позашляховики. Вони маневрені, швидкі і мають високу прохідність, але живуть не довго, бо рясні ворожі обстріли перетворюють їх у металобрухт. Проблема, яка сьогодні постала і перед волонтерами, і перед військовими - на автомобільному ринку попит в рази перевищує пропозицію. Чому так? У наступному матеріалі.

Ігор - білоруський доброволець, більш відомий як "Янкі", перевіряє кінські сили, які вже незабаром гарчатимуть на бойових завданнях.

Ігор Янков, позивний "Янкі" - лідер добровольчого білоруського корпусу:

Наш підрозділ залежить повністю від машин. Машини - це така річ як розхідник. Вона пошкоджується від артилерії, від своїх внутрішніх поломок, тому що проходить величезний кілометраж за маленький проміжок часу, не властивий у звичайному житті. Тому автомобілі завжди потрібні.

Добровольчий білоруський корпус, бригада "Азов" та 3-а штурмова, а ще новоутворений підрозділ БПЛа - сьогодні вони отримали поповнення у свої автопарки.

Давид Касаткін, позивний "Хімік" - боєць бригади "Азов":

На цих автівках евакуація, доставляння БК, виїзд на позиції, їзда на полігоні і багато інших військових завдань. Вони ламаються часто, підривають, вони грузнуть у багнюці і їх не можуть витягнути під час обстрілу.

Роман - боєць бригади "Азов":

Л-200 вона більш-менш живуча машина, надійна. Я їздив на різних машинах і Л200 на першому місці.

Благодійники Дніпропетровщини - спортсмени та бізнесмени - передають військовим одразу 7 автомобілів, 3 з них пригнали з Німеччини. Середня вартість одного - близько 8 тисяч доларів. На пошук, закупівлю та технічне обслуговування пішло 4 місяці.

Станіслав "Сікаріо" - директор благодійного фонду:

Як тільки вони приїхали, є дружні наші СТО, куди ми їх загнали там повністю їх перебрали, все зробили. Дали на це відповідні документи. Якщо там щось поламається, вони можуть набрати СТО і їм все відремонтують.

Сергій - віце-президент спортивного клубу:

Ми впевнені, що автівки сприятимуть сумлінному виконанню бойових задач.

Знайти автомобіль для бойових завдань дедалі важче, розповідають і волонтери, і військові.

Давид Касаткін, позивний "Хімік" - боєць "Азов":

Добру машину дуже важко знайти, тому що всі вже розкупили і вже всі знищені, таких років, які ще їздять. І щось можуть, а вже новіші вони вже дуже дорогі. Альтернатива є, щоб наша країна почала закупати якісь автівки з якогось заводу. Пропозиція, або ми створили завод, або ми звʼязались з якомось заводом, який зможе робити нам автівки під нашу роботу.

А роботи, зізнаються захисники, у них на нулі - чимало.

Ігор Янков, позивний "Янкі" - лідер добровольчого білоруського корпусу: