Українські війська мають успіхи на південному фланзі Бахмутського напрямку. Сили окупанти витискують окупантів за залізницю і починають притискати до траси 0513. Водночас ворог не полишає спроб повернути втрачені позиції, тривають тяжкі бої.

Під Бахмутом росіяни щоденно втрачають до двох рот - це майже 120 бійців - вбитими та пораненими. Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" розповів начальник пресслужби 26-ї артилерійської бригади Олег Калашніков.

Бої тривають. Російські війська намагаються нас стримати, намагаються контратакувати як на північному, так і південному фланзі. Але все одно продовжуємо тиснути та просуватися, це особливо помітно на південному фланзі, де у нас є успіхи. Це напрямок Андріївка, Кліщіївка, Курдюмівка. Хоча тут ворог і намагається контратакувати.

Візьмемо Курдюмівку та Кліщіївку, він тут намагався північно-західніше нас атакувати, намагався південніше нас атакувати - це напрямок Андріївка. Але ми його витискуємо за залізницю і спиною його починаємо притискати до траси 0513. Але бої важкі.

У нас дійсно на даний момент є перевага. Ми зайняли панівні висоти, але не можна сказати що всі, за деякі тривають бої. Але це вже позначається на нашій перевазі. нас вдається контролювати значну частину логістичних зв'язків . Це як північні, так і південні траси по підвозу боєкомплекту, харчів, усього необхідного...

Одночасно ці панівні висоти нам дають можливість більше контролювати безпосередньо сам Бахмут, який перебуває в низині. Місто під постійним нашим вогневим контролем....

Вони постійно кидають сюди резерви, тут перебуває три повних десантних бригади. Нещодавно вони від 150-ї дивізії вони кинули 105-й полк піхотний. Також спостерігаємо піхотний полк 1307 територіальних військ.