Для мешканців, яким потрібен доступ у підвал, автоматичну програму відкриття дверей встановлять на гаджети.

В Україні знову перевіряють укриття. Повторне розпорядження дав прем'єр-міністр Денис Шмигаль. За словами очільника уряду, причини дві: перевірити роботу місцевих чиновників та готовність до навчального року. Тож мова не тільки про наявність укриттів, а й про їхню комфортність, безбар'єрність, енергоефективність та доступність.

У Вінниці, приміром, тестують першу в Україні систему автоматичного відкриття дверей в укриттях. Принцип роботи простий. Щойно лунає повітряна тривога - система надсилає сигнал на всі двері, які облаштовані автоматикою. Як це виглядає - розкажемо далі.

Один з вінницьких ліцеїв. Тут уже місяць працює система автоматичного відкриття дверей під час повітряної тривоги. Освітяни кажуть, вже оцінили переваги.

Віта Скиба, директорка ліцею:

Тому що вона дієва. І кожен мешканець прилеглого мікрорайону впевнений в тому, що в будь який момент,як тільки лунає повітряна тривога - у нього є вільний доступ до укриття.

Та головне - така система мінімізує людський фактор.

Віта Скиба, директорка ліцею:

Полегшує це також життя й керівникам, відповідальним за укриття, тому що максимально мінімізували людський вплив. І охоронець, який чергує впродовж повітряної тривоги - не зволікається час для того, аби прийти і вручну відкрити.

Принцип роботи - простий, кажуть розробники. Щойно лунає повітряна тривога - система надсилає сигнал на усі двері, які облаштовані автоматикою. І ті - відчиняються.

Сергій Бригадир, директор КП "Вінницький інформаційний Центр":

Сервер дає команди одночасно на всі прилади, які підключені до серверу про необхідність відкриття замків власне, це займає декілька секунд. Ми бачимо всі події - вони логуються у нас на сервері.

Так це виглядає на моніторі.

Була тривога о другій ночі третій хвилині оголошена, була команда відправлена на прилад про відчинення. І о третій чотирнадцять був відбій. Потім знову була повітряна тривога о сьомій тридцять один - була відправлена команда. І о сьомій пʼятдесят три знову був відбій.

Після відбою тривоги замок автоматично зачиняється. Втім, і після цього можна вийти з укриття. Достатньо натиснути зелену кнопку.

Ось це - один із міських будинків. Тут саме встановлюють автоматичнні прилади

Максим Ковтун, житель Вінниці:

Певно, що актуально, тому що наскільки я знаю, були випадки, в Києві, коли не було доступу й загинули люди.

Для мешканців, яким потрібен доступ у підвал, автоматичну програму відкриття дверей встановлять на гаджети. А ще, кажуть розробники, підготувалися до можливих перебоїв із живленням взимку о обладнали автоматику генератором безперебійного живлення.

Сергій Бригадир, директор КП "Вінницький інформаційний Центр":

Система побудована на базі охоронних приладів, там передбачена можливість встановлення акумуляторних батарей, власне в нас вони і встановлені. І ми тестували - орієнтовно до доби він може працювати без зовнішньої мережі.

Усе це роблять коштом міського бюджету.

Там, де є можливість це зробити, й двері відповідають параметрам технічним, тобто вільно відчиняються і зачиняються, і мають рівну конструкцію - ми можемо встановити систему відповідно у приватній сфері, якшо є бажання в самих мешканців.

Заявки на оновлення можуть надавати усі охочі.