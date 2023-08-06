У травні Сили оборони знищили майже 600 артилерійських установок російських окупантів, а червень став рекордним - 989 знищених ворожих гармат. У липні - 677. ЗСУ виходять на паритет з армією рф за кількістю ствольної артилерії.

Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" розповів начальник пресслужби 26-ї артилерійської бригади Олег Калашніков.