"Виходимо на паритет за кількістю артилерії": у ЗСУ порахували знищені ворожі гармати (відео) [ Редагувати ]
У травні Сили оборони знищили майже 600 артилерійських установок російських окупантів, а червень став рекордним - 989 знищених ворожих гармат. У липні - 677. ЗСУ виходять на паритет з армією рф за кількістю ствольної артилерії.
Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" розповів начальник пресслужби 26-ї артилерійської бригади Олег Калашніков.
Якщо взяти статистику з початку повномасштабного вторгнення, у середньому до травня цього року ми могли спостерігати, що ворог втрачав десь біля 200 стволів ствольної артилерії. Однак у травні цього року почалися нюанси.
Травень показав 600 знищених артилерійських установок, червень став взагалі дуже рекордним - 989 було знищено артилерійських систем. Минулого місяця - 677.
Тобто ми почали їх дуже сильно знищувати. Це сказалося на тому, що якщо брати їхній ВПК, вони можуть компенсувати ствольну артилерію тим, що беруть з баз зберігання від 200 до 300 артилерійських установок.
На сьогоднішній день ми можемо сказати, що їхній запас повністю знищили, і ми продовжуємо зменшувати кількість їхніх артилерійських установок. Звичайно, це йде на нашу перевагу, перевагу уже в кількості. Ми виходимо на паритет за кількістю артилерійського озброєння.
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