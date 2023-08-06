Сьогодні минає два місяці, як росія здійснила терористичний акт - підірвала Каховську ГЕС. Охолодження ЗАЕС, судноплавство, водопостачання та наповнення систем зрошення - це основні функції, які виконувало Каховське водосховище. За два місяці після терористичного акту в населених пунктах Дніпропетровщини населення вже відчуло негативні наслідки - люди без води, а їхнє господарство без поливу.

Як вирішують проблеми і чи варто чекати на відновлення Каховського водосховища? Про все в сюжеті Олени Мендалюк.

Осьо бачите, він біліє, це неправильно. Це вже солі, отложеніє солей йде. З води, якою ми поливаємо, яку привозимо. Тому що ми привозимо з 4, при тому що дніпрова була 0,4.

Майже у 4 рази вміст солей у воді місцевої річки, з якої нині поливають поля і городи, перевищує показникиКаховського водосховища. Пан Микола раніше брав воду з нього для зрощення. Він живе у Червоногригорівці, що на березі водосховища. 20 років займається вирощуванням тепличних овочів. Цього року висадив дві з половиною тисячі кущів помідорів.

Микола – фермер:

Це наш заробіток. Ми від цього живемо.

Та сьогодні бізнес під загрозою. Два місяці, відколи окупанти підірвали Каховську ГЕС, а водосховище перетворилося на пустелю - проблеми із поливом. У теплицях пана Миколи зрошувальна система. Тож тепер мусить возити по кілька тон води з місцевої річки.

Ми зараз просто почву уграєм. Почва з кожним роком йде засолєніє - засолєніє верхнього родючого почви. У нас всі, хто живуть на прибережній зоні, всі до води привязані.

І альтернативи Каховському у господарстві, каже Микола, немає. Вода з річки псує якість ґрунту, а зі свердловини, яку чоловік також планує пробурити, вода теж не для поливу.

Микола – фермер:

Пробити її можна, не то шо. Якість води, в нас не поливна вода. Тому що у нас марганець, руди, граніт состав води - він рахується не для зрошення.

А ще без Каховського водосховища прибережні населенні пункти, у тому числі і Червоногригорівка, залишилися без води.

Сергій Лалов - заступник голови Червоногригорівської селищної ради:

Ми залежали на 100 відсотків саме від водосховища. У нас саме активне вирощування городини, багато сімей, багато домогосподарств саме з нього жили. Для нас це просто жах - попити воду, ми або купляємо, або привозять благодійники. Бутильована вода, ємності, багато фондів до нас доєдналося. Тобто в мене починається день з води і закінчується водою.

Два місяці людей рятує лише привозна вода.

Надія - жителька Червоногригорівки:

Нас виручає, люди приїжджають, набирають. Ви по скільки набираєте? По 20 літрів на чоловіка. Після того, як розбили Каховську ГЕС вже картошка не поливається. Скільки вона наросла, це вона… дощі виручають, це коли не коли, а так.

Каховське водосховище живило водою і заводи, і чи не головне - Запорізьку Атомну Електростанцію.

Євген Євтушенко - начальник Нікопольської районної військової адміністрації:

Запорізька АЕС - ставок охолоджувач, він наповнювався завжди з Каховського водосховища. Це дуже великий об'єм води, який не можливо буде закачати з якихось інших, скажімо так джерел водопостачання.

Євген Євтушенко у своєму кабінеті має мапу - "Великий Луг Запорозький у ХІХ столітті".

Каховське водосховище, в нас є стара карта з нами, так як це виглядало до того, як створило власне водосховище - річка Дніпро з її руслами, притоками, затоками, болотами. Так званий Великий Луг. До того, як підірвали дамбу, все це було заповнене водою. Наразі, на сьогодні, фактично, те що ми бачимо на водосховищі, воно фактично повернулося до стану зображення, яке в нас є.

Та він, як керівник Нікопольського району - а це понад 280 тисяч населення - переконаний, водосховище однозначно потрібно відновлювати.

Євген Євтушенко - начальник Нікопольської районної військової адміністрації:

Якщо ми хочемо будувати країну, де є економіка, а зокрема є металургія сільське господарство, ну тобто це великий комплекс, який потребує дуже великий обʼєм води і саме під це було створено Каховське водосховище. Окремо ще є логістичні маршрути - зерно вивозять у нас, окремо є окремі маршрути річкового транспорту. Акваторія використовується для судоходства.

Відновлення Каховського водосховища обмірковують і в уряді. Але спершу - перемога, говорить керівник Укргідроенерго Ігор Сирота. За попередніми підрахунками, будівництво нової станції, тільки потужнішої та за європейськими стандартами коштуватиме більше мільярда гривень.

Ігор Сирота - генеральний директор ПрАТ "Укргідроенерго":

Ми будемо будувати станцію уже зі всіма екологічними вимогами, це будуть трансформатори із синтетичним маслом, це потрібно станцію захистити від ракетних ударів і від тих наслідків, які б могли нанести шкоду. Це потрібно проробити рибоходи. Така станція, яка будується, це 2 тисяч доларів кіловат, якщо це буде станція 550 мегават, то це буде мільярд сто, але ми не знаємо, що там відбулося. Куди пішов взрив, який розмив пішов по дну Каховського водосховища.

На найближчі два роки, після деокупації українських території, Укргідроенерго вже має план дій.

Ігор Сирота - генеральний директор ПрАТ "Укргідроенерго":

Побудувати тимчасову гідроспоруду, щоб встигнути бажано до паводків, щоб наповнити Каховське водосховище. З нижньої сторони станції зробити таку ж гідроспоруду. Тимчасова споруда, яка буде з верхнього,вона ще повина слугувати мостовим переходом – зʼєднати правий і лівий берег Херсонщини.

Вже восени Укргідроенерго матиме проекти тимчасових споруд. До фінансування проекту планують залучити міжнародних партнерів.