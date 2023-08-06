Роботи зі встановлення герба триватимуть ще кілька тижнів

Батьківщина-мати - вже з тризубом. Герб України на найвищий монумент встановили сьогодні зранку. Виготовили півтонний символ на кошти меценатів. Але це ще далеко не все. Попереду багато косметичної роботи зі щитом: потрібно закріпити стальні плити.

Наша Ніна Коломієць відучора стежить за зміною дрес-коду "Батьківщини-матері" і вже готова розказати про все детально.

Палюче сонце і вітер. У таких умовах монтажники готувалися до підняття величезного тризубу напередодні вранці.

Олександр Кулик, монтажник-висотник:

Всі подготовітєльні роботи зроблені, на даний момент погода не дозволяє це зробить - очікуєм гарної погоди, щоб не вітряна була. "Родіна-мать" - 115 метрів ... Хвилюєтесь? - Трохи, але все буде добре.

Команда монтажників працює тут уже більше тижня - спочатку вони демонтували із щита "Батьківщини-матері"стару радянську символіку, серп і молот, тепер - підготували усе для підйому 7-метрового символу України.

Надвечір до погодних негараздів додалася - масштабна повітряна тривога. Роботи - знов на паузі. Рух угору сталевий герб розпочав - лише після 8-ої вечора.

Масивну конструкцію встигли підняти на висоту 2 десятки метрів до настання сутінок. Продовжили роботи - вже сьогодні вранці.

Монтажники не стримують емоцій в цю історичну мить.

Юрій Савчук, генеральний директор Національного музею історії України у Другій світовій війні:

Тризуб на щиті. Ми це всі бачимо. Всі ми спостерігали, який це був непростий шлях. До нього були долучені десятки людей і сотні. Це рішення було непростим і складним, це воля нації.

Величезний герб виготовляли близько місяця на київському підприємстві - із нержавіючої сталі вітчизняного виробництва. Автор проекту каже - результатом роботи задоволений.

Олексій Пергаменщик, автор проекту:

Він читабельний з усіх боків, не замалий, не завеликий, не затонкий, не затовстий. Якраз золота середина. Наш національний символ, символ нашої перемоги.

Заміною герба декомунізація найбільшого монументу України - не обмежиться, зазначають у Мінкульті. Найближчим часом мають розглянути питання нової назви для статуї - не Батьківщина, а "Україна-Мати".

Ростислав Карандєєв, т.в.о. міністра культури України:

Хтось каже, що і так зрозуміло, хто Батьківщина, але будемо відвертими, термін "Батьківщина-Мати", точніше "Родіна-мать" з'явився якраз у контексті Другої світової як певний елемент ідеологічної мотивації радянського союзу на боротьбу з ворогом. Зараз ворог не у радянського союзу, а у України. І на жаль, це той, хто себе визначає як ідеологічний правонаступник радянської політики.

Роботи зі встановлення герба триватимуть ще кілька тижнів - потрібно приварити новий елемент на пластини, надійно скріпити конструкції. Завершити всі роботи планують до Дня незалежності України.